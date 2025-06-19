Уряд розподілив майже 119 млн грн субвенції на STEM-обладнання: які школи отримають
Субвенцію школи витратять на обладнання кабінетів біології, фізики, хімії, географії, математики та облаштування STEM-лабораторії
Кабінет міністрів України розподілив 118,89 млн грн субвенції на STEM-обладнання у рамках реформи старшої школи. Міністерство освіти і науки повідомило, які школи отримають гроші.
Загальний розмір субвенції становить 499,4 млн грн, які школи витратять на обладнання кабінетів біології, фізики, хімії, географії, математики та облаштування STEM-лабораторії. Раніше уряд розподілив першу частину субвенції.
У рамках розподілу другої частини субвенції (118,89 млн грн) гроші отримають школи у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Київській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Вінницька область:
- Ліцей №1 міста Могилева-Подільського – 4,4 млн грн
- Жмеринський ліцей №4 – 5,6 млн грн
- Вінницький ліцей №35 – 6,4 млн грн
- Іллінецький ліцей №2 – 900 тис. грн
- Ліцей №4 Ладижинської міської ради – 2,7 млн грн
- Ліцей №3 м. Хмільника – 2,1 млн грн
Закарпатська область:
- Ужгородський ліцей ім. Т. Г. Шевченка – 3,2 млн грн
- Тячівський ліцей №1 імені В. Ґренджі-Донського – 4,4 млн грн
- Мукачівський ліцей – 4,3 млн грн
- Лазещинський заклад загальної середньої освіти – 4,4 млн грн
- Іршавський ліцей – 5 млн грн
Івано-Франківська область:
- Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міської ради – 10,4 млн грн
- Тисменицький ліцей – 6,4 млн грн
- Богородчанський ліцей №1 імені Олекси Гірника – 2,4 млн грн
- Надвірнянський ліцей № 1 імені В.М. Чорновола – 2,6 млн грн
Кіровоградська область:
- Смолінський ліцей №2 – 7,9 млн грн
- Ліцей «Перспектива» Світловодської міської ради – 3,3 млн грн
Київська область:
- Калинівський академічний ліцей-освітній центр – 3,2 млн грн
Львівська область:
- Давидівський ліцей ім. Т.Г. Шевченка – 4,3 млн грн
- Золочівський ліцей – 1,8 млн грн
Полтавська область:
- Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського – майже 5 млн грн
Черкаська область:
- Жашківський ліцей №1 – 5,4 млн грн
Чернівецька область:
- Шировецький ліцей Недобоївської сільської ради – 1,8 млн грн
- Новодністровський заклад загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів – 4,4 млн грн
- Чернівецький ліцей №18 – 4,2 млн грн
- Хотинський опорний академічний ліцей – 2,8 млн грн
- Сторожинецький ліцей – 5,2 млн грн
- Красноїльський ліцей імені Алєксандру Ілскі – 3,6 млн грн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter