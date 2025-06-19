Субвенцію школи витратять на обладнання кабінетів біології, фізики, хімії, географії, математики та облаштування STEM-лабораторії

Кабінет міністрів України розподілив 118,89 млн грн субвенції на STEM-обладнання у рамках реформи старшої школи. Міністерство освіти і науки повідомило, які школи отримають гроші.

Загальний розмір субвенції становить 499,4 млн грн, які школи витратять на обладнання кабінетів біології, фізики, хімії, географії, математики та облаштування STEM-лабораторії. Раніше уряд розподілив першу частину субвенції.

У рамках розподілу другої частини субвенції (118,89 млн грн) гроші отримають школи у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Київській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Вінницька область:

Ліцей №1 міста Могилева-Подільського – 4,4 млн грн

Жмеринський ліцей №4 – 5,6 млн грн

Вінницький ліцей №35 – 6,4 млн грн

Іллінецький ліцей №2 – 900 тис. грн

Ліцей №4 Ладижинської міської ради – 2,7 млн грн

Ліцей №3 м. Хмільника – 2,1 млн грн

Закарпатська область:

Ужгородський ліцей ім. Т. Г. Шевченка – 3,2 млн грн

Тячівський ліцей №1 імені В. Ґренджі-Донського – 4,4 млн грн

Мукачівський ліцей – 4,3 млн грн

Лазещинський заклад загальної середньої освіти – 4,4 млн грн

Іршавський ліцей – 5 млн грн

Івано-Франківська область:

Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міської ради – 10,4 млн грн

Тисменицький ліцей – 6,4 млн грн

Богородчанський ліцей №1 імені Олекси Гірника – 2,4 млн грн

Надвірнянський ліцей № 1 імені В.М. Чорновола – 2,6 млн грн

Кіровоградська область:

Смолінський ліцей №2 – 7,9 млн грн

Ліцей «Перспектива» Світловодської міської ради – 3,3 млн грн

Київська область:

Калинівський академічний ліцей-освітній центр – 3,2 млн грн

Львівська область:

Давидівський ліцей ім. Т.Г. Шевченка – 4,3 млн грн

Золочівський ліцей – 1,8 млн грн

Полтавська область:

Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського – майже 5 млн грн

Черкаська область:

Жашківський ліцей №1 – 5,4 млн грн

Чернівецька область: