Володимир Островський отримує нагороду від Андрія Садового за Програмою підтримки обдарованої молоді

Випускник Львівського фізико-математичного ліцею Володимир Островський здобув «срібло» на 55-ій міжнародній олімпіаді з фізики в Парижі. У конкурсі змагалися понад 400 учасників із більш ніж 80 країн світу. Про це повідомило управління освіти Львова.

«Володимир – неодноразовий переможець всеукраїнських змагань та цьогорічний стипендіат Програми підтримки обдарованої молоді. Його перемога – це результат системної праці, підтримки батьків, а також мудрого наставництва заслуженого вчителя України Миколи Петруніва», – зазначено у повідомленні.

У межах міської програми підтримки обдарованої молоді Володимир Островський був серед 15 найуспішніших школярів міста. Їм виплатили по 30 тис. грн премії.

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До слова, ще двоє цьогорічних випускників Львівського фізико-математичного ліцею вибороли золоту та срібну медалі на 57-й міжнародній олімпіаді з хімії, що відбулася в Об’єднаних Арабських Еміратах. Двоє інших учасників української команди також здобули нагороди. У змаганнях брали участь понад 360 учасників із майже 90 країн.