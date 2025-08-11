Кожен з учасників української команди здобув медаль на олімпіаді з інформатики 2025

Українські школярі взяли участь у Міжнародній олімпіаді з інформатики, яка відбулася в місті Сукре (Болівія). В олімпіаді взяли участь 330 учасників з 84 країн. Українська збірна виборола одну срібну та три бронзові медалі. Про це повідомили в НУШ.

До української збірної увійшли:

Валерій Ковнацький, випускник харківського ліцею «Авторська школа Бойка»;

Ілля Шевченко, учень 11 класу харківського ліцею «Авторська школа Бойка»;

Степан Сімак, випускник київського Центру освіти «Оптіма»;

Дар’я Перекопська, учениця 11 класу Дніпровського наукового ліцею інформаційних технологій.

Валерій Ковнацький отримав срібну нагороду, троє інших учасників – бронзові медалі.

Міжнародна олімпіада з інформатики є найпрестижнішою щорічною олімпіадою для школярів, в якій Україна бере участь від 1992 року. До міжнародного етапу олімпіади допускають переможців національних змагань. На ній учасники виконують завдання з програмування та розв’язують задачі алгоритмічного характеру.

Нагадаємо, раніше українські школярі вибороли шість медалей на міжнародній олімпіаді з математики в Австралії. На міжнародній олімпіаді з фізики в Парижі срібло здобув випускник Львівського фізико-математичного ліцею Володимир Островський. Призерами олімпіади з хімії в ОАЕ теж стали двоє львів’ян.