Підозрюваний у шпигунстві працівник працював у Міноборони Польщі з 1990-х років

У Польщі затримали та заарештували співробітника польського міністерства оборони, якого підозрюють у діяльності на користь російської та білоруської розвідки. Про це у четвер, 5 лютого, повідомив польський портал Onet із посиланням на міністра-координатора спецслужб Томаша Семоняка.

За даними слідства, працівник міністерства національної оборони Польщі, який працює там з 1990-х років, співпрацював з іноземною розвідкою. Підозрюваним є 60-річний Володимир П., який шпигував на користь російських та білоруських спецслужб.

Військова контррозвідка слідкувала за діями підозрюваного протягом кількох місяців та збирала докази його діяльності.

Підозрюваного затримали 3 лютого, коли той прийшов на роботу. 4 лютого йому висунули звинувачення у шпигунстві, за статтею 130(2) КК Польщі.

У пресслужбі прокуратури Варшави повідомили, що Володимира П. помістили під варту на три місяці. Посадовцю загрожує строк від восьми років до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 лютого у Польщі на 3,5 роки увʼязнили поляка, який допомагав у підготовці замаху на Володимира Зеленського у 2024 році. Чоловіка завербували російські спецслужби ще кілька десятків років тому.