Поляк збирав дані щодо охорони аеропорту Ряшів-Ясьонка

У Польщі суд призначив 3,5 роки увʼязнення пʼятдесятирічному громадянину Польщі Павелу К., який допомагав у підготовці замаху на Володимира Зеленського у 2024 році, а також заявив про готовність співпрацювати з російською розвідкою. Про це повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський, у вівторок, 3 лютого.

За інформацією слідства, мешканець прикордонного міста Грубешів Люблінського воєводства Павел К. звʼязався зі службами РФ і зазначив, що хоче працювати на російську військову розвідку та виконувати її завдання. Зокрема, серед завдань було передавати інформацію про охорону аеропорту Ряшів-Ясьонка.

У польських спецслужбах зазначили, що передавання таких даних могло бути використане під час планування замаху на Володимира Зеленського.

Розслідування у цій справі проводило Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Слідчі зібрали докази, які підтвердили звинувачення у шпигунстві та незаконному зберіганні зброї й боєприпасів. Окружний суд у місті Замость визнав Павла К. винним і призначив йому покарання – 3,5 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Володимира Зеленського в аеропорту Ряшів за вказівкою РФ намагався вбити Павел К., польський пенсіонер, військовий у відставці. За інформацією СБУ, чоловіка завербували російські спецслужби ще кілька десятків років тому. Тодішній Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що для Павел К. розглядав декілька варіантів замаху: один з них – це був FPV-дрон, інший – це снайперський комплекс.

Польські служби отримали від українських колег повідомлення про підготовку замаху на Володимира Зеленського. Зазначається, що уникнути замаху вдалося завдяки співпраці Агентства внутрішньої безпеки Польщі, Генпрокуратури України та СБУ. Павела К. затримали 17 квітня 2024 року.