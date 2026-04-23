Затриманому підлітку загрожує до 10 років увʼязнення

Служба безпеки України та Нацполіції завадили вчиненню терактів у школах Кіровоградської та Одеської областей. Підлітків, які планували вчинити злочини, завербували росіяни. Про це у четвер, 23 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни завербували школярів через телеграм та ТікТок. Окупанти сподівалися змусити підлітків підірвати навчальні заклади та розстріляти однокласників.

«Ворог проводив вербування юнаків, маніпулюючи темами досягнення «справедливої мети», захисту родичів від розправи, “покарання винних”, які ображали їх у школі тощо. Російські спецслужбісти підштовхували школярів не тільки до здійснення терактів, а й до вчинення самогубства. Таким чином рашисти сподівалися позбутися зайвих свідків», – йдеться у СБУ.

Встановлено, що росіяни примусили 15-річного учня ліцею на Кіровоградщині виготовити вибухівку. За вказівкою окупантів, він мав підірвати її у навчальному закладі під час перерви між уроками, а потім вбити вцілілих учнів з рушниці свого діда. СБУ викрила плани росіян та затримала підлітка, йому оголосили підозру у підготовці до теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до 10 років увʼязнення.

Водночас на Одещині правоохоронці викрили задум росіян ще на етапі вербування. Відомо, що російські спецслужбісти планували вислати учню одного з ліцеїв посилку з вогнепальною зброєю та мисливським ножем.

Нагадаємо, суд на Закарпатті обрав для девʼятикласника, який влаштував стрілянину у школі Чопа, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановили, що хлопець готувався до злочину – придбав через інтернет шумовий пістолет і переробив його на вогнепальну зброю.

Згодом стало відомо, що підлітка завербували росіяни через компʼютерну гру.