Росіяни вербують підлітків через компʼютерні ігри та примушують до злочинів

Девʼятикласника, який влаштував стрілянину під час уроку у Чопі, завербували росіяни через онлайн-гру. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та Нацполіція Закарпатської області.

Підлітка, який 16 квітня влаштував стрілянину під час уроку в ліцеї у Чопі, завербували через комп’ютерну онлайн-гру російські спецслужби. Таким самим способом російські спецслужбовці завербували 15-річного підлітка із села Буштино Тячівського району. За вказівкою росіян хлопець намагався пронести на уроки ніж, щоб напасти на однокласників. Крім того, учень планував вести онлайн-трансляцію нападу.

За словами правоохоронців, росіяни спеціально вербують підлітків, оскільки ними легше маніпулювати. Мирослав Білецький зауважив, що спочатку окупанти вивчають жертву, щоб визначити важелі впливу, а потім залякують і змушують вчинити злочин.

«Ворог цілеспрямовано працює з найуразливішою аудиторією – неповнолітніми. Використовує приховані методи впливу через середовища, де діти почуваються в безпеці – соціальні мережі та онлайн-ігри», – наголосив начальник Нацполіції Закарпатської області Ярослав Колесник.

Щоб запобігти подібним випадкам, у школах Закарпаття організують батьківські збори, до яких залучать правоохоронців. Батькам розкажуть про методи росіян, які вони використовують, щоб змусити дітей до злочинів, а також про способи, за допомогою яких можна вчасно виявити психологічний тиск на дітей.

«У кількох закладах освіти Закарпаття вже працюють офіцери безпеки, встановлені рамкові чи ручні металошукачі. Ці кроки дозволяють тримати під контролем безпекову ситуацію у школах, сприяють тісній комунікації школярів із правоохоронними органами, а отже – більшій довірі до них. Таким досвідом треба ділитися, масштабувати його на всі райони та громади», – наголосив Мирослав Білецький.

Також влада та правоохоронці наголосили на необхідності приділяти дітям більше уваги. Чуйність дорослих може вберегти підлітків від негативного впливу та запобігти злочинам.

Нагадаємо, суд на Закарпатті обрав для підлітка, який влаштував стрілянину у школі Чопа, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановили, що хлопець готувався до злочину – придбав через інтернет шумовий пістолет і переробив його на вогнепальну зброю.