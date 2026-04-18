Десятикласник влаштував стрілянину у ліцеї

На Закарпатті суд обрав запобіжний захід для 15-річного хлопця, який під час уроку в ліцеї у місті Чоп влаштував стрілянину. Про це у суботу, 18 квітня, повідомило «Суспільне» з посиланням на керівника Ужгородської окружної прокуратури Андрія Неродика.

Суд обрав для юнака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. У коментарі «Суспільному» адвокатка підозрюваного Вікторія Шевченко заявила, що планує оскаржити рішення в Закарпатському апеляційному суді. Сторона захисту клопотатиме про заміну запобіжного заходу на домашній арешт строком на такий самий термін.

Наразі правоохоронці підозрюють хлопця у закінченому замаху на вбивство кількох людей (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статей, – увʼязнення строком на 15 років. В Україні кримінальна відповідальність за деякі тяжкі злочини настає з 14 років.

Нагадаємо, 16 квітня близько 09:30 у ліцеї Ужгородського району сталася стрілянина. Під час уроку девʼятикласник кілька разів вистрелив із пістолета, поранивши однокласника. Встановлено, що у лютому-березні підліток придбав через інтернет шумовий пістолет, свинцеві кульки та холості патрони та переробив його під вогнепальну зброю.

Правоохоронці припускають, що хлопець міг вчинити злочин під психологічним тиском наразі невстановлених людей. За словами підозрюваного, йому погрожували люди, з якими він познайомився через онлайн-гру та спілкувався в одному з месенджерів. Зокрема, зі слів підлітка, невідомі погрожували заподіяти шкоду його близьким, якщо той відмовиться виконувати вказівки. 16 квітня поліція повідомляла, що кваліфікувала подію як терористичний акт.