Франківський районний суд Львова виніс вирок капітану та лейтенанту, які незаконно дозволяли підлеглим ухилятись від проходження служби, працюючи на цивільних роботах. При цьому військові отримували грошове забезпечення. Офіцери уклали угоду про визнання винуватості з прокурором та отримали іспитові терміни.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2026 року, схему організував військовослужбовець, матеріали щодо якого виділені у окреме провадження. Він залучив командира автомобільної роти військової частини НГУ та командира роти бойового та матеріального забезпечення. Учасники схеми незаконно дозволяли підлеглим працювати на приватних СТО у Львові замість проходження військової служби, при цьому військові продовжували отримувати грошове забезпечення.

У матеріалах справи вказано, що схема діяла із червня 2024 року по березень 2025 року, поки її не припинили правоохоронці. У цей період схемою скористались семеро військових, яким безпідставно нарахували 1,3 млн грн грошового забезпечення.

ДБР, повідомляючи про викриття схеми, інформувало, що вказане грошове забезпечення командири привласнювали. Правоохоронці повідомляли, що у справі фігурує четверо підозрюваних, усім повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Двоє підозрюваних (командир автомобільної роти та командира роти бойового та матеріального забезпечення) уклали угоди про визнання винуватості з прокурором. Цю справу розглянув суддя Олександр Величко, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

Суддя затвердив угоду про визнання винуватості та призначив офіцерам по п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічними іспитовими строками. Вирок ще можна оскаржити.