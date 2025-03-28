Правоохоронці затримали двох заступників командира та двох командирів рот

Працівники ДБР спільно з департаментом стратегічних розслідувань та СБУ викрили корупційну схему у військовій частині Національної гвардії, що дислокується у Львові. Двоє заступників командира та двоє командирів рот за винагороду дозволяли солдатам замість служби працювати на приватних СТО.

Як повідомили в п’ятницю, 28 березня, у ДБР та СБУ Львівщини, схема, яку організували два заступники командира частини та два командири рот, діяла близько восьми місяців – з липня 2024 до березня 2025 року. Військовослужбовці числилися на службі, а натомість працювали на приватних СТО. У цей час командири привласнювали їхнє грошове забезпечення. За даними ZAXID.NET, корупційна схема діяла в одній із львівських частин Нацгвардії.

«Посадовці дозволяли сімом контрактникам не з’являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області. Водночас вони зобов’язували військових передавати їм грошове забезпечення, яке ті офіційно отримували у військовій частині», – йдеться в повідомленні ДБР.

Підозри отримали четверо посадовців військової частини

За інформацією спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, під час майже 30 обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, жорсткі диски, відеореєстратори, чорнові записи, понад 20 тис. євро, майже 22 тис. доларів США, понад 13 тис. злотих та інші речові докази.

Усім чотирьом посадовцям повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 ККУ). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Суд розгляне клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

Слідство ще встановлює розмір завданих державі збитків.