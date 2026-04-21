Зеновія Симбая затримали після одержання грошей

СБУ спільно з поліцейськими затримали психіатра КНП «Золочівська центральна районна лікарня» 68-річного Зеновія Симбая на хабарі 2 тис. доларів. За версією слідства, лікар вимагав хабар у пацієнта за сприяння в оформленні групи інвалідності попри те, що той мав законні для цього підстави.

Як повідомили у вівторок, 21 квітня, у прокуратурі та СБУ Львівщини, 68-річний лікар-психіатр районної лікарні на Золочівщині брав хабарі за встановлення III групи інвалідності клієнтам. А саме психіатр обіцяв вплинути на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи для пришвидшення прийняття позитивного рішення.

«Так, у березні цього року до нього звернувся пацієнт із діагнозом “синдром Туретта”, який мав законні підстави для отримання групи інвалідності. Під час особистої зустрічі у службовому кабінеті лікуючий лікар наполягав на передачі йому 2 000 доларів США. За ці кошти психіатр обіцяв пришвидшити розгляд та вплинути на посадових осіб для встановлення III групи інвалідності», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Психіатр одержав хабар за сприяння в оформленні інвалідності

Вже у квітні під час повторної зустрічі лікар знову висловив вимогу щодо надання йому грошей і через кілька днів одержав від пацієнта обумовлену суму. Психіатра затримали після одержання всієї суми хабаря.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні хабаря за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави. Слідство встановлює інших можливих фігурантів схеми.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого. За даними ZAXID.NET, за підозрою в хабарництві затримали психіатра КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Зеновія Симбая.