Затриманий добровільно пішов на співпрацю з ворогом

Співробітники Служби безпеки затримали російського агента, якого підозрюють у підготовці ракетно-дронової атаки РФ по Дніпру в ніч на 2 червня. Затриманий – колишній військовий з Криничанського району Дніпропетровської області з російським паспортом, повідомили у пресцентрі служби.

Як з’ясувало розслідування, агент збирав розвідувальні дані про переміщення української авіації, зокрема відстежував час і напрямки польотів винищувачів та ударних гелікоптерів Сил оборони, що захищають небо прифронтового регіону.

Таким чином росіяни намагалися виявити слабкі місця у протиповітряній обороні області та встановити можливі локації базування української авіації для комбінованих ударів по них.

Для збору інформації чоловік під час повітряних тривог виходив на місцевість і фіксував координати та часові інтервали вильотів бойової авіації. Також, за даними слідства, він пересувався на власному автомобілі, змінюючи локації для збору агентурної інформації.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти залучили фігуранта до співпраці через телеграм-канал, де він шукав контакти з представниками РФ.



СБУ затримала агента у нього вдома. Під час обшуку у нього виявили паспорт громадянина РФ і смартфон з доказами роботи на ворога.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російська армія атакувала Дніпро. У місті частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємства, пожежна частина, гаражі, знищені авто. Загинули 15 людей, ще майже 40 – поранені, включно з дітьми.