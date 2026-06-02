Зазвичай плодоніжку відривають руками або вирізають ножем, однак існує простіший спосіб

Очищення полуниці від зелених хвостиків часто займає більше часу, ніж здається, особливо якщо ягід багато. Зазвичай їх відривають руками або вирізають ножем, однак існує простіший спосіб. Onet розповідає, як за секунду позбутися хвостиків на полуниці.

Як швидко видалити плодоніжки полуниці?

Насправді видаляти стебла зовсім не потрібно. Ви можете сміливо їх їсти, однак якщо ви хочете позбутися їх, існує простий спосіб.

Для цього трюку потрібен один інструмент, який є у кожного з нас на кухні – виделка. Просто вставте її під плодоніжку під кутом 90 градусів до плоду та швидко витягніть.