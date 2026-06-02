Корецький районний суд визнав винним у зловживанні впливом депутата VIII скликання Корецької міськради Валерія Кондратюка. Посадовець пообіцяв підприємцю за 5 тис. доларів посприяти в отриманні дозволу на встановлення тимчасової споруди. За це суд оштрафував його на 207 тис. грн.

Як йдеться у вироку від 29 травня, у лютому 2025 року обвинувачений запропонував бізнесмену допомогу з оформленням дозвільних документів на встановлення МАФу в Корці. За свій вплив на посадовців міськради він попросив 5 тис. доларів винагороди. На той момент підприємець уже співпрацював із правоохоронцями.

За даними слідства, у березні Валерій Кондратюк організував зустріч заявника з представниками місцевої влади, під час якої обговорили можливість отримання необхідних дозволів. Через місяць виконавчий комітет Корецької міської ради ухвалив позитивне рішення у справі.

Після цього депутат передав підприємцю копію документа, а 8 травня 2025 року отримав від нього обумовлену суму.

У суді депутат повністю визнав провину, розкаявся та просив не призначати суворого покарання, а обмежитись штрафом.

Суддя Наталія Загородько визнала Валерія Кондратюка винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначила штраф у розмірі 207,2 тис. грн. Також він має відшкодувати державі майже 10,7 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.