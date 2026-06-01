Дубенський міськрайонний суд виніс вирок начальнику відділу земельних ресурсів Семидубської сільради Володимиру Миронюку за хабарництво. За гроші обвинувачений обіцяв вплинути на рішення депутатів щодо продажу земельної ділянки фермерському господарству. За скоєне йому призначили 105,6 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 27 травня, влітку 2025 ркоу Володимир Миронюк дізнався про звернення керівниці фермерського господарства «Олеся» щодо викупу земельної ділянки площею 19,45 га, яка перебувала у постійному користуванні підприємства.

За даними слідства, у серпні 2025 року посадовець разом зі спільником Олександром Чуздюком вирішив отримати гроші за обіцянку вплинути на депутатів Семидубської сільради під час розгляду земельного питання. Посередник повідомив керівниці господарства, що за позитивне рішення необхідно заплатити 2500 доларів.

У жовтні 2025 року депутати надали дозвіл на продаж земельної ділянки. Через два місяці Олександр Чуздюк отримав від представниці фермерського господарства обумовлені 2500 доларів. За курсом НБУ на той час ця сума становила понад 105 тис. грн.

У суді Володимир Миронюк визнав свою провину та уклав відповідну угоду із прокурором.

Суддя Сергій Макеєв визнав посадовця винним в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 105,6 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.