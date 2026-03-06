Дубенський міськрайонний суд Рівненської області виніс вирок Олександру Чуздюку, який за хабар обіцяв вплинути на рішення депутатів Семидубської сільської ради Дубенського району щодо продажу землі фермерському господарству. За скоєне чоловіку призначили 68 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 25 лютого, Олександр Чуздюк разом із невстановленим спільником пообіцяв голові фермерського господарства «Олеся» посприяти ухваленню депутатами рішення про надання дозволу на продаж ділянки площею 19,45 га на території Семидубської сільради.

Йдеться про землю, якою фермерське господарство користувалося на праві постійного користування. У липні 2025 року голова господарства звернулася до сільради із заявою про надання дозволу на її викуп.

За даними слідства, у вересні 2025 року під час зустрічі в селі Здовбиця чоловік пообіцяв фермерці вплинути на депутатів Семидубської сільради, щоб вони ухвалили позитивне рішення щодо продажу цієї ділянки. Винагороду він оцінив у 2500 доларів.

У жовтні 2025 року сільрада надала дозвіл на продаж земельної ділянки фермерському господарству. Після цього, у грудні 2025 року, чоловік отримав від заявниці обумовлену суму. За курсом НБУ на той момент це становило понад 105 тис. грн.

Суддя Олексій Томілін визнав Олександра Чуздюка винним в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 68 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.