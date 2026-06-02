Михайло Смокович працював суддею Луцького міськрайонного суду з 2022 року

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала суддю Луцького міськрайонного суду Михайла Смоковича для призначення до Харківського апеляційного суду. Під час співбесіди кандидат не зміг відповісти на частину професійних запитань і пояснити купівлю автомобіля в родички за ціною, суттєво нижчою від ринкової. Про це у понеділок, 1 червня, повідомила громадська організація «Автомайдан».

Михайло Смокович працює суддею Луцького міськрайонного суду з 2022 року. До цього він обіймав посаду судді Оріхівського районного суду Запорізької області. Нині він бере участь у конкурсі до Харківського апеляційного суду. Своє бажання працювати в Харкові пояснив тим, що там проживають його батьки та батьки дружини, які потребують допомоги. Водночас зазначив, що задля безпеки дружина та син залишаться в Луцьку.

Під час співбесіди 19 травня члени ВККС звернули увагу на судові справи, які кандидат назвав своїми професійними досягненнями. Зокрема, Михайло Смокович розповів про справу щодо позбавлення батьківських прав чоловіка, який після смерті матері дітей забрав їх із притулку та передав на виховання бабусі. За словами судді, він роз'яснив батькові правові наслідки його дій, що дозволило останньому належно захистити свої інтереси в суді та не втратити можливості бачитися з дітьми.

Також кандидатові поставили низку професійних питань. Зокрема, його попросили пояснити, чи має право на апеляційне оскарження дитина, яка досягла 14 років, але не була залучена до справи про позбавлення батьківських прав як сторона чи третя особа. Суддя відповів ствердно, хоча така відповідь виявилася помилковою. Крім того, він не зміг пояснити, що належить до юридичної невизначеності, а також назвати види НСРД (негласних слідчих розшукових дій).

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Окремо члени ВККС поцікавилися придбанням автомобіля Honda Pilot 2018 року випуску. Згідно з матеріалами перевірки, суддя купив його у тітки за 9 тис. доларів, тоді як ринкова вартість такого автомобіля оцінювалася приблизно у 25 тис. доларів.

«Тітка на мені не наварилася. У нас у родині один на одному не наживаються», – пояснив Михайло Смокович.

За результатами оцінювання колегія №5 Вищої кваліфікаційної комісії суддів не виявила обставин, які б свідчили про невідповідність кандидата вимогам до судді апеляційного суду. Комісія оцінила його у 725,6 бала та визнала таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційній інстанції.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За інформацією видання «Локатор медіа», тезка та рідний дядько Михайла Смоковича обіймає посаду голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, його тітка – Віра Смокович є суддею Волинського окружного адміністративного суду, цивільна дружина Тетяна Антіпова працює суддею Розівського райсуду (після 2022 року була переведена до Луцького міськрайонного суду, 4 липня повернулась на попереднє місце роботи), її дочка Катерина Антіпова – секретарка судового засідання в Комінтерівському районному суді в Харкові.

Також Михайло Смокович має двоюрідних сестер. Це Юлія Чубир, яка обіймає посаду секретарки судового засідання в Оріхівському райсуді Запорізької області. А також Світлана Кобилка, яка до 2022 року працювала інспекторкою сектору реагування патрульної поліції у ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП.