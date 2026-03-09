Лише один суддя Вищої ради правосуддя не проголосував за призначення Катерини Барабаш

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про повторне призначення судді Камʼянець-Подільського міськрайонного суду Катерини Барабаш під час засідання 3 березня. Попри те, що посадовиця не змогла аргументувати купівлю задекларованого автомобіля Volkswagen Passat 2011 року всього за 20 тис. грн, її кандидатуру підтримала більшість членів ради.

Катерина Барабаш була призначеною суддею Камʼянець-Подільського міськрайонного суду у травні 2012 року. Після завершення п’ятирічного терміну вона продовжила виконувати обов’язки судді, проте не здійснювала правосуддя.

Згідно з результатами співбесіди та кваліфікаційного оцінювання, колегія суддів не виявила фактів, які б свідчили про невідповідність Катерини Барабаш критеріям недоброчесності. Водночас у декларації за 2023 рік виявили автомобіль Volkswagen Passat 2011 року, придбаний лише за 20 тис. грн.

«Покупкою автомобіля займався мій колишній чоловік. Він обирав його і ремонтував. Легковик купувався в організації, що здійснює комісійну торгівлю транспортними засобами», – пояснила суддя. Вона підтвердила, що зареєстрована власницею авто, проте ним нібито користувався ексчоловік.

Відео з фейсбук-сторінки «Автомайдан»:

За даними сайту Auto.Ria, середня ринкова вартість Volkswagen Passat 2011 року випуску становить близько 9 тис. доларів (за курсом валют станом на 2023 рік ≈ 330 тис. грн), що в понад 16 разів перевищує задекларовану суму купівлі.

У підсумку 14 з 16 членів Вищої ради правосуддя проголосували за подання президентові кандидатури Катерини Барабаш на посаду судді Камʼянець-Подільського міськрайонного суду. Проти виступив Роман Маселко, який ставив питання щодо авто посадовиці.