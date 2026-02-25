Дмитро Махаринець заперечив факт сп’яніння та відмови від огляду

Вища рада правосуддя звільнила суддю Рівненського окружного адміністративного суду Дмитра Махаринця, якого у серпні минулого року відсторонили від посади за кермування напідпитку та підроблення медичного висновку. Відповідне рішення рада ухвалила під час засідання у вівторок, 24 лютого.

У Вищій раді правосуддя зазначили, що підставою для звільнення стало вчинення істотного дисциплінарного проступку (п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України).

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, 24 липня 2023 року до Вищої ради правосуддя надійшла скарга щодо можливого дисциплінарного проступку 50-річного судді Дмитра Махаринця. Як зʼясувалося, посадовця підозрювали у кермуванні напідпитку (ч.1 ст.130 КУпАП), проте пізніше суд закрив справу.

Подія сталася 25 березня 2021 року. Близько 23:00 рівненські патрульні зупинили автомобіль судді через технічні несправності. Дмитро Махаринець спершу не хотів зупинятися, потім почав заперечувати своє перебування за кермом, а також відмовлявся надати документи для перевірки.

За даними слідства, суддя мав ознаки спʼяніння, проте погодився пройти огляд виключно у медзакладі. Його доставили до Рівненського обласного центру психічного здоровʼя, де він почав вимагати надати документи про сертифікацію обладнання, скаржився на погане самопочуття та відсутність адвоката й зрештою відмовився від здачі аналізів.

Коли адмінматеріали щодо Дмитра Махаринця передали в Рівненський міський суд, він чотири рази переносив розгляд справи і згодом заявив про відвід. Матеріали передали іншому судді, який закрив провадження після отримання висновку Рівненського обласного центру психічного здоровʼя про нібито відсутність ознак спʼяніння у судді. Дисциплінарна комісія надіслала запит у медзаклад для уточнення деталей, проте там заявили, що документ підроблений, оскільки відповідних записів у них немає і поставлений підпис належить лікарці, яка в той день не чергувала.

У поясненнях до Вищої ради правосуддя Дмитро Махаринець визнав, що керував автомобілем, однак заперечив факт сп’яніння та відмови від огляду. За його словами, конфлікт із патрульними виник через нібито провокації з їхнього боку.

За результатами розгляду матеріалів Вища рада правосуддя ухвалила рішення про його звільнення.