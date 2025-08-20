Дмитро Махаринець відмовився пройти огляд на стан спʼяніння

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Рівненського окружного адміністративного суду 50-річного Дмитра Махаринця, якого підозрюють у керуванні напідпитку та підробленні медичного висновку. Відповідне рішення рада прийняла під час засідання у середу, 20 серпня.

Дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя Олег Ільницький розповів, що 24 липня 2023 року на адресу відомства надійшла скарга на суддю Рівненського окружного адміністративного суду Дмитра Махаринця щодо ознак дисциплінарного проступку. Як зʼясувалося, посадовця підозрювали у керуванні напідпитку (ч.1 ст.130 КУпАП), проте пізніше суд закрив справу.

Подія сталася 25 березня 2021 року. Близько 23:00 рівненські патрульні зупинили автомобіль судді через технічні несправності. Дмитро Махаринець спершу не хотів зупинятися, потім почав заперечувати своє перебування за кермом, а також відмовлявся надати документи для перевірки.

За даними слідства, суддя мав ознаки спʼяніння, проте погодився пройти огляд виключно у медзакладі. Підозрюваного привезли до Рівненського обласного центру психічного здоровʼя населення, де він почав вимагати надати документи про сертифікацію обладнання, скаржився на погане самопочуття та відсутність адвоката, й зрештою відмовився від здачі аналізів.

Коли адмінматеріали щодо Дмитра Махаринця передали в Рівненський міський суд, він чотири рази переносив розгляд справи і згодом заявив про відвід. Матеріали передали іншому судді, який закрив провадження після отримання висновку Рівненського обласного центру психічного здоровʼя про нібито відсутність ознак спʼяніння у судді. Дисциплінарна комісія надіслала запит у медзаклад для уточнення деталей, проте там заявили, що документ підроблений, оскільки відповідних записів у них немає і поставлений підпис належить лікарці, яка в той день не чергувала.

«Сукупність доказів свідчить про те, що дії Дмитра Махаринця можна констатувати як ті, що порочать звання судді та підривають авторитет правосуддя. Сам процес зупинки патрульними та спроба уникнути відповідальності як на місці затримання, так і в процесі проходження медогляду, манера спілкування з поліцейськими та лікарями, а тим більше використання підробленого доказу – дискредитують суддю як фахівця у сфері права», – зауважив Олег Ільницький.

Дмитро Махаринець надав пояснення Вищій раді правосуддя, в яких визнав, що керував автомобілем, однак зазначив, що стан алкогольного спʼяніння і відмова проходження медогляду – не підтверджені. За версією судді, непорозуміння з поліцейськими у нього виникли винятково через провокації з їхнього боку.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про застосування до Дмитра Махаринця дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.