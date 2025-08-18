Зорянську громаду після Михайла Олійника очолила Наталія Фрейздорф

Зорянська громада Рівненської області вдруге за 2025 рік залишилася без керівника. Перший голова громади Михайло Олійник достроково припинив повноваження після того, як був вчергове затриманий на хабарі. А його наступниця Наталія Фрейздорф написала заяву на звільнення після того, як опинилася під слідством через преміювання власної доньки.

У пʼятницю, 15 серпня, депутати Зорянської сільської ради розглянули питання дострокового припинення повноважень Наталії Фрейздорф, яка тимчасово виконувала обов'язки голови громади. Заяву вона подала за власним бажанням. За відповідне рішення проголосували 15 депутатів з 16. Один – утримався.

«Термін був маленький, але за два з половиною чи три місяці у нас є великий перелік роботи, яку ми зробили. Робилося б далі, але як склалося – так сталося», – резюмувала під час виступу на сесії Наталія Фрейздорф.

Наталія Фрейздорф була фігуранткою справи про корупційне адмінпорушення, яку розглядав Рівненський районний суд. Згідно з постановою суду від 30 липня, посадовиця розглянула питання про преміювання своєї доньки – начальниці служби у справах дітей Зорянської сільської ради в розмірі 150% за травень 2025 року, не повідомивши про конфлікт інтересів.

Хоч Наталія Фрейздорф не визнала свою провину, її визнали винною у приховуванні реального конфлікту інтересів та оштрафували на 6800 грн.

Нагадаємо, що 21 травня 2025 року депутати Зорянської сільської ради достроково припинили повноваження сільського голови Михайла Олійника після викриття посадовця на отриманні 7 500 доларів хабаря від підприємця за вирішення земельного питання.

Раніше ZAXID.NET інформував, що Михайла Олійника також обвинувачували в отриманні 500 тис. грн неправомірної вигоди за вирішення земельних питань, проте суд виправдав його у березні 2024 року.