Посадовця затримали після отримання 7,5 тис. доларів хабаря

На Рівненщині поліція та СБУ затримали голову однієї з громад за отримання хабаря від підприємця. За даними видання «Рівне медіа», йдеться про голову Зорянської громади Михайла Олійника, якого нещодавно виправдали у справі про хабарництво.

Як повідомила Нацполіція Рівненської області, 15 травня правоохоронці затримали голову громади, який зловживав своїм службовим становищем та за хабар пообіцяв підприємцю допомогти погодити проєкт землеустрою щодо фактичної передачі земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Посадовця затримали після отримання 7,5 тис. доларів хабаря.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

За даними видання «Рівне медіа», йдеться про голову Зорянської сільради Михайла Олійника. Раніше правоохоронці порушували щодо нього справу про хабар у 500 тис. грн. Олійник, за даними слідства, пообіцяв підприємцю виділити 10 земельних ділянок загальною площею 1,5 га. Проте у березні 2025 року суд виніс виправдувальний вирок у цій справі.