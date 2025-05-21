Михайло Олійник був головою Зорянської громади

У вівторок, 20 травня, депутати Зорянської сільради на Рівненщині зібрались на позачергове засідання сесії та проголосували за дострокове припинення повноважень голови громади Михайла Олійника. Про це повідомило видання «Рівне медіа». Днями 46-річного Михайла Олійника затримали на хабарі від підприємця.

«Мені здається, що рішення прийняли одноголосно. Ми розглядали це питання у зв'язку з тим, що це було власне бажання пана Олійника – щодо дострокового припинення його повноважень», – сказала перша заступниця сільського голови Олена Максимчук.

Виконувати обов'язки сільського голови буде Наталія Фрейздорф, яку напередодні обрали секретарем сільради.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 травня правоохоронці затримали голову Зорянської громади Михайла Олійника, який зловживав своїм службовим становищем та за 7500 доларів хабаря обіцяв підприємцю погодити проєкт землеустрою.

Раніше правоохоронці порушували щодо Михайла Олійника справу про хабар у 500 тис. грн. Олійник, за даними слідства, пообіцяв підприємцю виділити 10 земельних ділянок загальною площею 1,5 га. Проте у березні 2025 року суд виніс виправдувальний вирок у цій справі.

Додамо, що до призначення на посаду голови сільради Михайло Олійник був священником Української православної церкви Київського патріархату. Коли він приступив до повноважень посадовця – у єпархії його вивели поза штат.