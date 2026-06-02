Нападника затримали у квартирі тітки, де він переховувався

Поліцейські повідомили про підозру 29-річному мешканцю Львова, який 29 травня під час заходів оповіщення на вулиці вдарив ножем 36-річного військовослужбовця ТЦК.

Як повідомили у вівторок, 2 червня, у прокуратурі та поліції Львівщини, подія сталася 29 травня у Шевченківському районі Львова. Військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення щодо мобілізації в районі вул. Хвильового. Побачивши групу оповіщення, 29-річний львів’янин відразу почав утікати. Коли його наздогнали, вихопив ніж і вдарив ним військового у плече.

У затриманого вилучили ніж

Після скоєного нападник втік, а пораненого доставили в лікарню. Правоохоронці розшукали втікача, він переховувався у квартирі тітки.

Затриманому повідомили про підозру в умисному заподіянні легкого тілесного ушкодження службовій особі (ч. 2 ст. 350 ККУ).