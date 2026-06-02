Унаслідок ДТП водій мотоцикла та його 35-річний пасажир загинули

Ввечері у понеділок, 1 червня, у Добросинсько-Магерівській територіальній громаді Львівщини сталась смертельна ДТП, унаслідок якої загинув водій мотоцикла та його пасажир.

Як повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА, аварія сталась 1 червня близько 20:37 у селі Лавриків (Добросинсько-Магерівська ТГ Львівського району). 36-річний водій мотоцикла Shineray CXR 250, мешканець Рава-Руської громади, рухаючись грунтово-щебневою дорогою, втратив керованість над мотоциклом, внаслідок чого впав на дорогу разом із пасажиром.

Унаслідок ДТП водій мотоцикла та його 35-річний пасажир загинули на місці аварії. Обставини події встановлюють правоохоронці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

