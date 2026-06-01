Бартош Ціхоцький був послом Польщі в Україні у 2019–2023 роках

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький вирішив відмовитися від української нагороди «За заслуги», яку він отримав у 2022 році від президента України Володимира Зеленського. Свої дії дипломат назвав реакцією на вшанування Української повстанської армії владою України. Про це повідомив сайт RMF24.

«У заяві, надісланій ЗМІ, Ціхоцький повідомив, що у зв’язку з рішеннями президента України, які “вшановують УПА та колабораціоністів німецьких нацистів”, він повернув нагороду, що йому була присуджена. При цьому він підкреслив, що кожен українець, який бореться з російським загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку», – зазначає RMF.

Бартош Ціхоцький був послом Польщі в Україні у 2019–2023 роках, за цей час його двічі нагороджували в Україні. У червні 2022 року він отримав з рук президента України орден «За заслуги» II ступеня, а в грудні того ж року – «Хрест заслуги» від тодішнього головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.

Як підсумовує RMF, рішення Володимира Зеленського вшанувати УПА викликало гостру реакцію з боку польської влади. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск назвав його «тривожним з точки зору наших відносин і таким, що порушує нашу історичну чутливість». Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна, прославляючи УПА, не готова ментально бути частиною європейської спільноти. Він також запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який той отримав у 2022 році.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський надав почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Після цього низка польських політиків розкритикували це рішення, розцінивши це як образу для Польщі. Експрезидент Польщі Лех Валенса зняв український значок. А з люблінської ратуші зняли прапор України.