Олександр Борняков подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації

Виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков подав позов до народного депутата від політичної партії «Слуга народу» Данила Гетманцева про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це у понеділок, 1 червня, повідомив адвокат Масі Найєм, юридична компанія якого представлятиме інтереси Борнякова в суді.

За словами Найєма, підставою для позову стали публікації Гетманцева у його телеграм-каналі. У них містилися твердження про нібито причетність Борнякова до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання грошей, ухилення від надання показань у кримінальних провадженнях та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.

У юридичній компанії наголошують, що такі висловлювання є не оціночними судженнями, а фактичними твердженнями, які мають бути підтверджені доказами.

«Те, що поширив народний депутат – не оцінка, не критика, не думка. Це твердження про факти. А факт або правда, або брехня – третього немає», – написав Найєм.

Позов базується на нормах українського законодавства та практиці Європейського суду з прав людини щодо розмежування свободи слова та відповідальності за поширення недостовірної інформації.

«Саме на цих принципах і ґрунтуватиметься наш позов: кожен має право на критику, власну думку та публічну дискусію, але ніхто не має права поширювати неправдиві твердження про конкретну особу, особливо коли йдеться про звинувачення у злочинах, корупції чи інших протиправних діях», – додав адвокат.

Нагадаємо, 20 травня бізнесмени Тимур Міндіч й Олександр Цукерман, які фігурують у справі «Мідас» про корупцію в енергетиці, подали позови до суду проти президента Володимира Зеленського.