Тополя позивається проти Безуглої за наклеп щодо його нібито фейкової служби

Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя повідомив 27 серпня, що позивається проти народної депутатки Мар’яни Безуглої за наклеп щодо його нібито фейкової служби. Нардепка того ж дня у фейсбуці заявила, що подає до суду на музиканта за шахрайство.

Тополя повідомив, що нещодавно його юрист подав позов проти Безуглої для спростування її заяв про його фейкову службу.

«Позов про захист честі і гідності і спростування інформації щодо моєї “фейкової служби” полетів. А в суди ми вміємо», – заявив він.

Безугла ж у фейсбуці зазначила, що вона готує запит щодо того, де і як Тополя проходив службу, а також подає позов до суду за нібито його причетність у шахрайстві.

«Подаю на Тараса Тополю в суд за шахрайство, це раз. Друге, готую запит, де і як він проходив службу, і чи немає там такого ж випадку, як у Шабуніна з “відрядженнями”. Впевнена, що є. Концерти і тусовки під час війни самі себе не проведуть. Але одним СІЗО, а іншим ОП», - йдеться у дописі.

Відзначимо, що у червні, після того, як музикант поділився фото своєї зруйнованої через російський обстріл квартири, Безугла розкритикувала співака за фейкову службу та заявила, що знищення його житла стало кармою. У відповідь Тополя організував збір коштів на психіатричну допомогу для нардепки. Українці задонатили 539 тис. грн на благодійну банку, однак Безугла відмовилася використати ці гроші на лікування.

«Приймати кошти на обстеження і подальшу можливу терапію вона відмовилася. Натомість спонукала до вчинення мною шахрайських дій і витрачання зібраних коштів на цілі відмінні від заявлених у зборі. Мабуть, в логіці Марʼяни це ок, в нашій – ні. Тисячі українців, які задонатили більш ніж півмільйона гривень робили це усвідомлюючи мету збору: обстеження і лікування Марʼяни, або ж, в разі відмови, підтримка дітей 130-го батальйону ТрО, татусі яких загинули на фронті», – пояснив Тополя.

Фото Тараса Тополі, лист про використання зібраних грошей на потреби дітей загиблих захисників 130-го батальйону

До слова, Тополя у червні 2022 року офіційно мобілізувався до 130-го батальйону ТрО Києва та служив на Харківщині й Донеччині. Після близько пів року служби його перевели у резерв і музикант повернувся до активної громадської та культурної діяльності.

Нагадаємо, 17 липня депутатка Мар'яна Безугла після звинувачень у відсутності емпатії та дивній поведінці розповіла, що має синдром Аспергера.