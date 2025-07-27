Мар'яна Безугла під час протестів проти закону №12414, який вона підтримала у Верховній Раді

Депутатка Мар'яна Безугла після звинувачень у відсутності емпатії та дивній поведінці розповіла, що має синдром Аспергера. Про це вона написала у фейсбуці під публікацією керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової. За словами медійниці, її допис – «це спроба подивитися на людину, яка всіх дратує, дивує та бісить, під іншим кутом».

«Дякую, що так уважно написали й вникли в суть. Аспергера, чи нейровідмінне мислення. Більшість людей, які про це знали, прямо чи побіжно, використовували знання максимально брутально», – написала Мар'яна Безугла.

За її словами, першим депутатом, якому вона розповіла про синдром, був Федір Веніславський. Безугла сказала, що він почав використовувати цю інформацію проти неї й «мочити скрізь, де тільки міг». Після цього вона вирішила не говорити про синдром.

«Поговорила з ним [Веніславським] і чесно попросила: просто кажи прямо, якщо десь не бачу емпатичних нюансів, кажи. Він наче зрозумів, і навіть трохи з ним стало легше, але потім почав із потрійною силою "мочити" мене скрізь, де тільки міг, без жодного попередження чи пояснення. Звісно, далі я огризалась. Будь-хто охочий може прослідкувати наш конфлікт. Чесно, це був удар», – сказала Безугла.

«Я відчуваю емоції, але дещо інакше. І здебільшого це результат свідомої соціалізації. У мене високий поріг страху тощо. Нам також дуже важко брехати, я фактично не брешу, але, звісно, можу помилятися в судженнях. Усвідомлюючи специфіку, зробила її своєю зброєю, знаряддям для досягнення власних ідей… У суспільстві прикро бачити стигматизацію, не лише психологічних особливостей і не лише щодо мене, а загалом», – додала депутатка.

Журналіст Данило Мокрик зауважив, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, люди з синдромом Аспергера не можуть мати доступу до державної таємниці. Про це йдеться в наказі МОЗ «Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається». Журналіст публічно запитав депутатку, чи мала вона такий доступ, чи вона має офіційно встановлений синдром Аспергера.

У коментарях до публікації Мокрика Безугла сказала, що мала доступ до державної таємниці. На запитання щодо лікарських висновків вона написала: «Це не ваша справа».

«Щодо запитання №2, який "не моя справа" – щодо того, чи синдром Аспергера у пані депутатки офіційно діагностований. Це – моя справа і наша усіх справа, як громадян. Бо або в неї є офіційний діагноз, який забороняє їй доступ до державної таємниці, і тоді ми маємо справу з порушенням законодавства. Або Мар'яна Безугла діагностує себе сама – і тоді виникають запитаннячка іншого характеру - про маніпуляції», – сказав Данило Мокрик.

Додамо, що синдром Аспергера не є хворобою. Свою назву він отримав на честь австрійського лікаря Ганса Аспергера. Лікарі не ставлять окремого діагнозу «синдром Аспергера», оскільки він є однією з форм розладу аутистичного спектра (РАС). Розлад впливає на сприйняття світу та поведінку.

Зазначимо, що Мар'яна Безугла регулярно потрапляє у скандали. Зокрема, після трагічної загибелі 24 липня депутата від «Голосу» Ярослава Рущишина, вона звинуватила його в «ризикованій поведінці» та «бездіяльності». Депутатка дорікала колезі, що той не загинув на фронті.

«Мобілізувався б чи виступав за реформу армії, був би в рази кориснішим як воїн чи політик, вважаю. А так… Людину жалко, звісно, але не більше, ніж наших захисників на фронті, які зараз без термінів служби в нереформованій армії», – написала Безугла.

Депутатка була однією з тих, хто підтримав скандальний законопроєкт №12414, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП. Попри це вона почала приходити на протести киян, які виступили проти ініціативи. Вона тримала в руках планшет з написами «Корупція в ТЦК вбиває», «Відставка Сирського» та «Терміни служби». Мітингарі скандували: «Ганьба!», «Безугла чорт!», «Безуглу геть!». Попри це депутатка усміхалася серед натовпу. Крім цього, вона намагалася сперечатися із протестувальниками. Координаторка протестів Анастасія Безпалько заявила, що Безугла займається провокаціями, оскільки «прийшла сюди попри те, що люди не сприймають ані її, ані її поведінку».

Нагадаємо, що скандал з Мар'яною Безуглою розгорівся після обстрілу Києва 23 червня. Тоді внаслідок атаки руйнувань зазнала квартира музиканта Тараса Тополі. Безугла заявила, що це «карма» через «фейкову службу».

Депутатка також реагувала на загибель 31-річного киянина під час обстрілу 17 червня. Безугла заявила, що чоловік нібито «косив від армії», але його наздогнала «карма».

37-річна Мар'яна Безугла має медичну освіту. Під час навчання в Національному медичному університеті Богомольця вона пройшла військову кафедру та отримала офіцерське звання. Як військовозобов'язана у 2015 році кілька місяців служила в зоні АТО. Того ж року вона потрапила до Міноборони, де відповідала за міжнародну діяльність.

У 2019 році Безугла потрапила до парламенту від партії «Слуга народу». У 2023 році вона звинувачувала генерала Валерія Залужного у відсутності планування та закликала його йти у відставку. Після цього Безуглу звільнили з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки. На знак незгоди з рішенням депутатка заявила про вихід зі «Слуги народу».