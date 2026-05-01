Лише один суддя Вищої ради правосуддя не проголосував за призначення Віти Левчук

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про повторне призначення судді Костопільського районного суду Віти Левчук. Попри те, що суддя неодноразово звільняла водіїв від відповідальності за керування напідпитку, її кандидатуру підтримала більшість членів ради. Про це у чертвер, 30 квітня, повідомила громадська організація «Автомайдан».

Віту Левчук призначили суддею Костопільського районного суду у 2016 році. Після завершення п’ятирічного терміну вона продовжувала перебувати на посаді, проте не здійснювала правосуддя.

Згідно з результатами співбесіди та кваліфікаційного оцінювання, колегія не виявила обставин, які б свідчили про невідповідність судді критеріям доброчесності. Водночас під час засідання 31 березня член ВРП Роман Маселко звернув увагу на рішення, в яких Віта Левчук передавала порушників на поруки або закривала провадження.

Один із таких випадків стався біля місцевого підприємства: нетверезий працівник пересувався територією автомобілем. У суді колектив і керівництво клопотали про передачу його на поруки. Суддя задовольнила клопотання, врахувавши позитивну характеристику та те, що чоловік нібито вперше притягувався до відповідальності.

Втім, як зазначив Роман Маселко, за пів року до інциденту працівника підприємства уже судили за дрібне хуліганство у стані сп’яніння. Крім того, незадовго до розгляду справи він отримав вирок за пропозицію хабаря поліцейським, щоб уникнути відповідальності за п’яне водіння. Уже після передачі на поруки його знову затримали за керування напідпитку, і він знову пропонував хабар.

В іншому випадку Віта Левчук передала на поруки водія, якого зупинили з рівнем алкоголю 2,49 проміле. Пізніше на чоловіка знову склали протокол за п’яне водіння.

Ще один подібний випадок стався у 2020 році. Тоді суддя також передала порушника на поруки, однак уже за кілька місяців його притягнули до відповідальності за ДТП у стані сп’яніння. Надалі чоловік неодноразово потрапляв у поле зору поліції за аналогічні порушення.

Сама суддя заперечила зауваження і зазначила, що ухвалювала рішення на підставі матеріалів, наявних на момент розгляду справ.

У підсумку 14 з 15 членів Вищої ради правосуддя проголосували за подання президентові кандидатури Віти Левчук на посаду судді Костопільського райсуду. Проти виступив Роман Маселко.