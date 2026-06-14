Спікер парламенту Чехії заявив про бажання припинити надавати українським біженцям тимчасовий захист в Чехії

Спікер парламенту Чехії та лідер партії «Свобода і пряма демократія» Томіо Окамура заявив, що негайно скасував би програму тимчасового захисту для українських біженців, якби це залежало від нього. Про це Окамура заявив в ефірі телеканалу Prima TV під час дискусії з представником опозиційної «Громадянської демократичної партії» Мартіном Купкою, передає Ceske Noviny.

«Я б негайно скасував тимчасовий захист, якби це залежало від мене. [...] Їх тут забагато, і громадяни скаржаться», – заявив Томіо Окамура, додавши, що українські біженці мають залишити Чехію одразу після завершення війни.

Ceske Noviny зауважує, що представники інших чеських партій не погоджуються з Окамурою, оскільки, на їхню думку, українці в Чехії необхідні для забезпечення роботи у будівництві, охороні здоров’я та соціальній сфері.

Співрозмовник Окамури Мартін Купка назвав його заяву «обурливою». Купка також заперечив твердження Окамури про те, що біженці в Чехії нібито зловживають соціальними виплатами, зазначивши, що, за офіційними даними, із 400 тис. українських біженців у Чехії 175 тис. працевлаштовані, а більша частина решти – діти.

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«Ви просто доводите, що коли хтось називає вас комерційним фашистом, це доречно», – заявив Мартін Купка своєму опоненту.

Водночас Мартін Купка визнав, що його партія підтримає деякі запропоновані посилення умов проживання українських біженців у Чехії. Йдеться, зокрема, про соціальні виплати та вимоги до технічного стану автомобілів українців.

Зауважимо, що Томіо Окамура неодноразово висловлювався проти допомоги Україні. Зокрема, у новорічному зверненні він закликав не надавати гроші на війну в Україні та розкритикував оточення Володимира Зеленського, назвавши його «хунтою, яка будує туалети із золота».

13 січня Томіо Окамура заявив, що домагатиметься повного припинення будь-якої допомоги Україні з боку Чехії, зокрема програм підтримки біженців.

19 січня Окамура висловився проти передачі Україні бойових літаків L-159, яку напередодні анонсував президент країни Петр Павел.