Томіо Окамура знову висловився проти допомоги для України

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура заявив, що домагатиметься повного припинення будь-якої допомоги для України, у тому числі програм з підтримки біженців. Про це Окамура заявив під час спілкування з журналістами у вівторок, 13 січня, передає «Укрінформ».

Томіо Окамура назвав продовження снарядної ініціативи за умови, що її фінансуватимуть інші країни, «важким компромісом». За словами політика, якби його партія SPD перемогла на парламентських виборах, то Чехія відмовились би від цього формату допомоги Україні. Крім того, Томіо Окамура заявив, що продовжить домагатися припинення будь-якої допомоги, у тому числі гуманітарної.

«Ми не будемо давати жодних грошей з чеського бюджету в рамках гуманітарних ініціатив. І ми домовилися про те, що жодні чеські військові в Україні не будуть. SPD продовжуватиме тиснути, щоб завершилась передача зброї, її фінансування, а також будь-яке надання грошей українцям», – цитує «Укрінформ» Томіо Окамуру.

Також, за слова Томіо Окамура, наразі у Чехії працюють над законом щодо суворіших вимог для проживання іноземців у країні, що стосуватиметься й українців.

Зауважимо, що 7 січня прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що Чехія продовжить снарядну ініціативу, але за умови, що країна не братиме участі у її фінансуванні.

До слова, ставлення Андрея Бабіша та Томіо Окамури до України суттєво відрізняється від позиції президента Чехії Петра Павела, який й започаткував снарядну ініціативу.

Нагадаємо, у новорічній промові Томіо Окамура закликав не надавати гроші на війну в Україні та розкритикував оточення Володимира Зеленського, назвавши його «хунтою, яка будує туалети з золота».