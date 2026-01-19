Томіо Окамура заявив, що проти передачі Україні чесьских літаків L-159

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура заявив, що його партія SPD (Свобода і пряма демократія) виступає проти передачі Україні бойових літаків, яку раніше анонсував президент країни Петр Павел. Про це Томіо Окамура заявив у понеділок, 19 січня, під час спілкування з журналістами, повідомив чеський новинний сайт Ceske Noviny.

За словами Томіо Окамури, партія SPD, включно з міністром оборони Чехії Яроміром Зуну, проти передачі Україні чотирьох бойових літаків L-159. Окамура наголосив, що йдеться не про списані літаки, а про ті, що перебувають на озброєнні чеської армії. Політик стверджує, що попри низьку залишкову вартість літаків, вони мають високу бойову цінність. Також, за словами Окамури, їхня заміна коштуватиме Чехії набагато більше, ніж прибуток, який країна отримає від продажу літаків Україні.

«Вартість покупки дуже висока, залишкова вартість – це мізерна частина. Нам все одно довелося б купувати літаки знову […] Я не згоден з продажем, є фактичні та професійні причини», – заявив Томіо Окамура.

Томіо Окамура заявив, що міністр оборони Чехії Яромір Зуна також негативно ставиться до передачі Україні чеських літаків.

Нагадаємо, 16 січня президент Чехії Петр Павел, перебуваючи у Києві, повідомив, що країна найближчим часом надасть Україні бойові літаки, здатні збивати ворожі безпілотники. За даними ЗМІ, йдеться про винищувачі L-159. Ці літаки використовуються для навчання та підтримки сухопутних військ.

До слова, 13 січня Томіо Окамура заявив, що домагатиметься припинення будь-якої допомоги для України з боку Чехії.