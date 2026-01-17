Ідеться, ймовірно, про літаки L-159 ALCA

Чехія найближчим часом надасть Україні бойові літаки, здатні збивати ворожі безпілотники. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві 16 січня, передає агентство Reuters.

«Чеська Республіка може за відносно короткий час надати кілька середніх бойових літаків, які є дуже ефективними в боротьбі з дронами, і я вірю, що нам вдасться швидко й успішно розв’язати це питання», – сказав Павел.

Він додав, що Прага також може поставити системи раннього оповіщення, наприклад пасивні радари.

Зазначається, що у 2024 році Петр Павел заявляв, що Чехія може передати Україні дозвукові винищувачі L-159.

На озброєнні чеських Збройних сил наразі перебувають 24 літаки L-159 в одно- та двомісних конфігураціях. Літаки використовуються для навчання та підтримки сухопутних військ. Водночас основними винищувачами в армії Чехії є 14 шведських Saab JAS-39 Gripen. Також Прага замовила 24 американські винищувачі F-35, які будуть поставлені після 2030 року.

До слова, у січні спікер парламенту Чехії Томіо Окамура заявив, що домагатиметься повного припинення будь-якої допомоги для України з боку країни, у тому числі програм з підтримки біженців.

Також новий прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що Чехія продовжить снарядну ініціативу, але за умови, що країна не братиме участі у її фінансуванні.