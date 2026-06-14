Польща припиняє підтримку цін на пальне

Польща планує повернути стандартні податкові ставки на пальне вже цього літа. Таке рішення уряд може ухвалити на тлі покращення ситуації на світовому нафтовому ринку та зменшення ризиків, пов’язаних із постачанням нафти. Як повідомляє Bloomberg, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд завершить програму податкових пільг, яку запровадили навесні для стримування цін на пальне.

У квітні польська влада знизила ПДВ та акциз на пальне через загострення ситуації навколо Ормузької протоки, що створювало ризики для світових поставок нафти. За оцінками уряду, дія пільг обходилася бюджету приблизно у 1,6 млрд злотих (близько 436 млн доларів) щомісяця.

Програма мала завершитися наприкінці червня. Влада вже підтвердила, що знижений ПДВ діятиме ще впродовж останніх двох тижнів місяця, однак пільговий акциз продовжувати не планують.

Рішення про повернення звичайних податкових ставок також пов’язане з необхідністю скорочення бюджетного дефіциту. Польща нині несе значні витрати на оборону та соціальні програми.

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Для часткового покриття витрат на паливні субсидії уряд Дональда Туска розраховує отримати додатково 3,8 млрд злотих завдяки податку на надприбутки нафтових компаній.

Зауважимо, що Польща запровадила комплекс заходів для стримування цін на пальне, зокрема знизила податки, встановила граничні ціни на АЗС та ввела податок на надприбутки енергетичних компаній у березні, коли ситуація навколо Ормузької протоки загострилася.

До слова, український уряд зниження податків на пальне не впроваджував, однак запропонував інші заходи. Зокрема, до кінця травня в Україні діяла програма кешбеку на пальне – держава компенсувала 15% вартості дизельного пального, 10% – бензину та 5% – скрапленого газу під час безготівкових розрахунків на АЗС, які долучилися до ініціативи. Майже 2,3 млн українців скористались програмою. Міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що щодня на цю програму витрачали близько 20 млн грн.