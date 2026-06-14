Росіяни дроном атакували музей у Харкові

Ввечері неділі, 14 червня, російські військові ударним дроном атакували Харківський художній музей. Внаслідок удару у закладі виникла пожежа, а експонати довелося евакуювати. Про це повідомили у начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибух у Київському районі Харкова пролунав близько 17:50. У момент удару у приміщенні перебував охоронець музею Сергій Гріненко. За його словами, заклад зазнав прямого влучання. Через обстріл загорівся дах будівлі.

«Сильний звук, вибух, посипалося скло, вилітали двері, відкривалися [двері]. Пряме влучання 100%, тому що був звук, ми всі його знаємо, коли воно летить. Шкода, що моя машина тут стояла, постраждала добре», – цитує Сергія Гріненка «Суспільне».

За словами головної зберігачки фондів Харківського художнього музею Віри Ярової, найцінніші експонати з будівлі евакуювали ще на початку повномасштабного вторгнення. Однак частина колекції, що налічує понад 26 тис. позицій, усе ще залишалася у музеї. Через атаку 14 червня, яка спричинила пожежу, довелося евакуювати експонати, що перебували у закладі. До евакуації долучилися представники міських служб та рятувальники. Зокрема, виносити картини з приміщення допомагав міський голова Ігор Терехов.

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«Вони (картини, – ред.) могли згоріти, крім цього була загроза, що під час гасіння пожежі їх заллє водою. Довелося зламувати двері й евакуйовувати наші картини, які перебували в художньому музеї», – цитує «Суспільне» міського голову Ігоря Терехова.

Рятувальники загасили пожежу у музеї. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки постраждали одномісячна дівчинка та троє жінок віком 34, 22 та 28 років.

«Жінки у легкому стані, медики надали допомогу на місці. Маленьку дівчинку шпиталізували», – написав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 8 червня, росіяни ударним безпілотником атакували логістичний хаб «Укрпошти» у Харкові. Внаслідок влучання об'єкт зазнав значних пошкоджень.