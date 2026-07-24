«Право і справедливість» підтримують близько 20-25% польських виборців, що робить її другою за популярністю політичною силою країни

Лідер найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський заявив, що 30 депутатів виключають з партії. Причиною стало нібито прагнення окремих членів розколоти партію через відмову підписати декларацію про відсутність членства в політичних об'єднаннях, що діють у межах партії. Про це у п’ятницю, 24 липня, повідомив польський телеканал Polsat News.

У квітні 2026 року колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький створив у межах партії «Право і справедливість» (PiS) асоціацію «Розвиток плюс» (Rozwój Plus). До нового об'єднання приєдналися десятки депутатів. За словами Моравецького, асоціацію було створено задля розширення електоральної бази партії. У відповідь лідер партії Качинський заявив, що всі депутати партії повинні надати декларацію про те, що вони не є членами громадських об'єднань, які ведуть політичну діяльність у межах партії. Письмове підтвердження депутати мали подати до 24 липня.

«Близько тридцяти з гаком депутатів нашої політичної сили припинили членство в партії. Ситуація є цілком очевидною. Усі знали, який документ потрібно було підписати, і водночас усі усвідомлювали, які наслідки матиме відмова від його підписання», – заявив лідер партії Ярослав Качинський на пресконференції в штаб-квартирі PiS.

Водночас Матеуш Моравецький раніше заявляв про те, що немає наміру підписувати декларацію. Після цього підписувати документ також відмовилися кілька депутатів, пов'язаних з асоціацією. Серед них – Пйотр Мюллер, Шимон Шинковський вель Сенк, Лукаш Шрайбер та Сильвестер Тулаєв. Точний список усіх депутатів наразі невідомий.

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Ярослав Качинський заявив, що знав про пропозицію розділити партію, яку, за його словами, висунула «авторитетна й дуже впливова» особа з PiS.

«Ця справа пов'язана, з одного боку, з діяльністю асоціації, але насамперед із пропозицією, яка пролунала ще кілька тижнів тому, – розділити нашу партію. За таких обставин ми не могли розглядати діяльність асоціації інакше, ніж як елемент цього плану – плану розколу партії», – заявив Качинський.

У п’ятницю зранку Матеуш Моравецький в ефірі wPolsce24 заявив, що надалі залишається одним із лідерів «Право і справедливість», водночас він запропонував понизити його до статусу рядового члена партії. Зокрема, він заявив про намір піти у відставку з посади віцепрезидента.

До слова, на сьогодні партію «Право і справедливість» підтримують близько 20-25% польських виборців, що робить її другою за популярністю політичною силою країни. Наступні планові парламентські вибори в Польщі відбудуться восени 2027 року. Виборці обиратимуть 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів.

Нагадаємо, раніше Ярослав Качинський виступав проти вступу України до Європейського Союзу. У червні 2026 року він назвав міського голову Львова Андрія Садового «бандерівцем», звинувативши його в нібито несплаті коштів польській компанії Control Process S.A., яка будувала сміттєпереробний завод у Львові. У відповідь Андрій Садовий заявив, що за фактично всі виконані роботи компанія отримала 30 млн євро. Натомість за роботи, які не були виконані, Львів не платив.