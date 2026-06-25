Ярослав Качинський назвав Андрія Садового бандерівцем

Лідер польської опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський назвав мера Львова Андрія Садового «бандерівцем» та звинуватив його у нібито невиконанні фінансових зобов’язань перед польською компанією. Відповідну заяву польський політик зробив під час пресконференції 25 червня, пише polsatnews.pl.

Зауважимо, що міський голова Львова сьогодні був у Ґданську, де брав участь у Конференції з відновлення України (URC). Тож, коментуючи його участь у заході, Ярослав Качинський заявив: «На цій конференції присутній мер Львова. Незалежно від того, що він очевидний бандерівець, це ще й людина, яка не платить польській компанії за вже виконану роботу».

Далі польський політик додав, сама присутність Андрія Садового на конференції є «демонстрацією з боку України того, як мають виглядати відносини з Польщею». «Не варто плекати жодних ілюзій», – сказав Ярослав Качинський.

Лідер «Права і справедливості» також заявив, що поверне Україні орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його нагородили у 2022 році. За його словами, це стане «вираженням ставлення не до українського народу, а до українських політичних еліт».

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Після заяв Качинського мер Львова Андрій Садовий відповів, що на момент виступу польського політика вже перебував не у Ґданську, а в німецькому Дюссельдорфі, де готувався до підписання угоди про співпрацю в межах мережі UNBROKEN Cities.

Щодо звинувачень у несплаті польській компанії Садовий заявив, що Control Process отримала понад 30 млн євро за фактично виконані роботи, а місто не оплачувало лише ті роботи, які підрядник не виконав. При цьому мер наголосив, що саме через невиконання зобов’язань Львів розірвав контракт із компанією. Відтак він назвав звинувачення безпідставними.

«За всі фактично виконані роботи компанія отримала понад 30 млн євро. За роботи, які не були виконані, Львів не платив. У цьому немає нічого дивного – саме так працюють договори. Тому за подібні безпідставні звинувачення вже, мабуть, час звертатися до суду», – зазначив Андрій Садовий.

Конфлікт між Львовом і Control Process

Польська компанія Control Process S.A. була генеральним підрядником будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. У квітні 2026 року ЛКП «Зелене місто» розірвало з компанією контракт, звинувативши її у системному порушенні умов договору та зриві графіка робіт. У Control Process ці звинувачення відкинули, а спір між сторонами перейшов у міжнародний арбітраж.

Утім, у червні 2026 року Львів повернув майже 947 тис. євро авансу, який польський підрядник отримав у 2021 році. Гроші місто стягнуло через банківську гарантію після того, як підрядник не погасив частину авансового платежу.

Після розірвання контракту з польською компанією Control Process S.A. між містом і підрядником виник публічний конфлікт. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький назвав розірвання угоди «вкрай недружнім кроком», який може негативно вплинути на польсько-українські відносини. У відповідь міський голова Львова Андрій Садовий закликав не політизувати ситуацію, адже йдеться виключно про виконання умов комерційного контракту.

Наприкінці травня депутати ЛМР вдруге звернулися до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска із закликом не використовувати господарський спір для політичного чи дипломатичного тиску.