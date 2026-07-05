У разі перемоги PiS на виборах партія не допустить вступу України до ЄС, заявив Качинський

Лідер найбільшої польської опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS), колишній прем’єр-міністр Ярослав Качинський закликав однопартійців виступити проти вступу України до Європейського Союзу, якщо Київ не змінить свого підходу до вшанування окремих історичних постатей. Про це йдеться в його листі до членів партії, текст якого опинився у розпорядженні Польського агентства преси (PAP), повідомив телеканал Polsat.

«“Право і справедливість” заявляє польському народу: Україна з її культом Бандери та інших злочинців, з її прославлянням УПА та ОУН не вступить до Європейського Союзу! Якщо ми виграємо вибори, ми точно не дозволимо цьому статися», – написав 77-річний Качинський у листі до членів ПіС від 1 липня.

Водночас він наголосив, що Польща не має наміру заважати Україні формувати власну ідентичність. Однак, за його словами, Варшава у власних інтересах, а також в інтересах країн Європи й «усієї християнської цивілізації не може дозволити, щоб до цієї спільноти було допущено бандеризм – одну з найбільш злочинних і нелюдських ідеологій».

У своєму листі Качинський також розкритикував непослідовну політику Польщі щодо України. За словами лідера партії, чинний уряд прем’єр-міністра Дональда Туска «практично підкоряється примхам східного сусіда».

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«Ми повинні використати всі доступні засоби сьогодні, щоб заблокувати дії уряду Туска, спрямовані на інтеграцію України з Європейським Союзом на привілейованих умовах», – сказав Качинський однопартійцям.

Медіа нагадує, що кількома днями раніше віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю Polsat News також заявив, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу без врегулювання історичних суперечок. За його словами, «Україна не вступить до Європейського Союзу з Бандерою», а рішення щодо розширення ЄС Польща ухвалюватиме самостійно.

Нагадаємо, наступні планові парламентські вибори в Польщі відбудуться восени 2027 року. Виборці обиратимуть 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів.

Як повідомляв ZAXID.NET, 25 червня Ярослав Качинський назвав мера Львова Андрія Садового «бандерівцем» та звинуватив його в нібито несплаті коштів польській компанії Control Process S.A., яка будувала сміттєпереробний завод у Львові.

У відповідь Садовий заявив, що компанія отримала понад 30 млн євро за виконані роботи, а місто не оплатило лише невиконані. За його словами, контракт із підрядником розірвали саме через невиконання ним своїх зобов’язань, тому звинувачення Качинського є безпідставними.