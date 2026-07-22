До комплексу Золочівського замку входять багато цікавих об’єктів

Золочівський замок – одна з найвідоміших пам’яток Львівщини, яка входить до туристичного маршруту «Золота підкова Львівщини». Замок поєднує фортифікаційну архітектуру XVII століття, історію королівської резиденції, унікальний Китайський палац та багаті музейні колекції. За один візит там можна ознайомитися з кількома століттями історії України та Європи. Розповідаємо, що варто оглянути у Золочівському замку.

Ренесансна фортеця і в’язниця

Як зазначають на сайті Львівської галереї мистецтв, яка опікується замком, його звели у першій половині XVII століття на замовлення Якуба Собеського за проєктом італійського архітектора. Фортеця побудована за неоголландською системою оборони та належить до типу palazzo in fortezza – «палац у фортеці». Про завершення будівництва свідчить кам’яний хрест із написом ANNO DOMINI 1634, вмурований у західну оборонну стіну.

Замок мав потужну систему укріплень: високі земляні вали, облицьовані каменем, бастіони, сухий рів, равелін, звідний міст і в’їзна вежа.

До наших днів із первісної забудови збереглися два палаци – Великий житловий палац у стилі ренесансу та Китайський палац, зведений під впливом моди на східне мистецтво, яка охопила Європу у XVII–XVIII ст. Майже 150 років замок належав родині Собеських, а у 1674–1696 роках був королівською резиденцією Яна III Собеського.

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У XIX–XX століттях будівля втратила своє палацове призначення: тут діяли австрійська, польська, радянська та німецька тюрми, а після війни – професійно-технічне училище. У 1941 році у замку енкаведисти розстріляли 647 місцевих мешканців. Нині їхню пам’ять вшановують у капличці на території замку.

У 1986 році пам’ятку передали Львівській національній галереї мистецтв. Після масштабної реставрації з 2009 року Великий палац став туристичним об’єктом.

Що оглянути у Золочівському замку

Великий палац

Експозиція першого поверху житлової резиденції знайомить з історією замку і місцевості – там можна оглянути від археологічних знахідок висоцької культури ХІІ–VIІІ ст. до н. е. до предметів, пов’язаних із життям його мешканців та обороною фортеці. Тут експонують портрети власників замку XVII–XVIII ст., а у палацовій каплиці зберігаються давні українські ікони.

На другому поверсі відтворили інтер’єри шляхетської резиденції XIX – початку XX ст. Відвідувачі можуть побачити історичні меблі, європейську порцеляну, килими, мисливські трофеї та живопис із колекцій відомих магнатських родів. Особливе місце займає монументальне полотно «Битва під Парканами» Мартіна Альтомонте, присвячене перемозі війська Яна III Собеського над Османською імперією.

Не менш цікаві й підземелля Великого палацу, де представлені кам’яна різьба XV–XIX століть та колекція старовинних гасових ламп.

Китайський палац і Музей східного мистецтва

Китайський палац – одна з небагатьох пам’яток архітектури України в стилі шинуазрі. Сьогодні тут працює Музей східного мистецтва, де представлена культура Китаю, Японії, Індії, країн Близького Сходу та Єгипту. У музейних залах можна оглянути китайську порцеляну, різьблені вироби з каменю та дерева, японську ксилографію, буддійську скульптуру, мусульманські килими, обладунки та інші унікальні пам’ятки східного мистецтва.

На другому поверсі Китайського палацу регулярно проводять тематичні екскурсії та чайні церемонії, які знайомлять гостей із традиціями Сходу.

Східний сад

Навколо Китайського палацу облаштований затишний східний сад – місце для прогулянок та відпочинку. Його атмосфера доповнює музейну експозицію і створює особливий простір для споглядання, фотографування та знайомства зі східною естетикою.

Таємничий камінь з нерозшифрованим посланням

Ці загадкові камені у 2000 році привезли до замку зі села Новосілок, що неподалік від Золочева. Написи, які датують кінцем XIV – початком XV століття, досі не відчитали. Деякі дослідники припускають, що їх залишили тамплієри.

Виставка зброї

Додаткові виставкові зали облаштовані у підземеллі равеліну навпроти вхідної брами замку. Там зібрана колекція давнього озброєння – сокири, мечі, луки, щити.

Як доїхати до Золочівського замку:

автомобілем зі Львова трасою Т1413 або М-06;

автобусом із автостанції №6 на вул. Личаківській, 154.

Графік роботи:

середа – неділя – 10:00–18:00;

каси працюють до 17:30;

понеділок і вівторок – вихідні.

Вартість квитків:

дорослі – 200 грн;

студенти – 150 грн;

діти та пенсіонери – 100 грн;

сімейний квиток (1 дорослий та 1–2 дітей) – 300 грн;

сімейний квиток (2 дорослих та 1–2 дітей) – 500 грн.

Контактні телефони для довідок у Золочівському замку:

+38 096 218 42 29 – Великий палац;

+38 096 218 44 09 – Китайський палац.

Де поїсти у Золочеві

У Золочеві достатній вибір закладів харчування. Найближче до замку працюють:

Що купити на пам’ять:

Навпроти замку у равеліні працює магазин «Сувеніри». Там можна вибрати сувеніри до смаку – від традиційних магнітів, чашок, кераміки до більш вибагливих подарунків.

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Фото – з Google Maps