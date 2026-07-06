Замок є центральною будівлею на площі Вічевій у Жовкві

Якщо шукаєте цікаві туристичні місця неподалік Львова, Жовківський замок – один із найвідоміших на Львівщині. Спершу це була неприступна фортеця, яку почали будувати у 1594 році, згодом – розкішна королівська резиденція, а зараз – музей, де можна побачити багаті експозиції та дізнатися його героїчну історію. Нині замок поступово відновлюють, його фасад, інтерʼєри та вежі частково реставровані. Варто також прогулятися містом, яке є справжньою перлиною ренесансної архітектури. Вся Жовква, як музей: памʼяток тут багато, і майже всі вони густо сконцентровані в центрі.

Що оглянути у Жовківському замку

Зараз у Жовківському замку можна оглянути кілька сталих експозицій. Це збірка живопису XVI–XIX століть, ікон, предметів інтерʼєру, портрети історичних діячів, повʼязаних з містом. Унікальною є виставка барокової сакральної скульптури, яку Борис Возницький роками рятував з аварійних храмів Галичини і Волині.

фото ZAXID.NET

У гетьманській залі зібрані портрети та герби відомих полководців, що повʼязані з історією Жовкви. Це три власники замку – Станіслав Жолкевський, засновник міста, який свого часу захопив Москву, його правнук Ян Собеський, що зупинив військо Османської імперії в битві під Віднем, та гетьман великий литовський Михайло Казимир Радзивілл. Козацькі гетьмани Богдан Хмельницький та Іван Мазепа також повʼязані з історією Жовкви. За версіями істориків, Богдан Хмельницький тут народився, адже його батько в той час перебував на службі у Жолкевського. А Іван Мазепа 1707 року прибув у Жовківський замок на військову нараду, під час якої Петро І розробляв план кампанії проти шведів.

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Гетьманська зала (фото зі сторінки Львівської галереї мистецтв)

У вежі замку є історична кузня, де часто проводять різні майстер-класи, а також макет міста у часи його розквіту.

Макет історичної Жовкви (фото ZAXID.NET)

Графік роботи Жовківського замку

середа – неділя – 10:00–18:00;

каси працюють до 17:30;

понеділок і вівторок – вихідні.

Вартість квитків:

дорослі – 200 грн;

студенти – 150 грн;

діти та пенсіонери – 100 грн;

сімейний квиток (1 дорослий та 1–2 дітей) – 300 грн;

сімейний квиток (2 дорослих та 1–2 дітей) – 500 грн.

Контактний телефон у Жовківський замок: +38 097 161 37 99.

Як доїхати до Жовківського замку:

автомобілем: трасою М-09 Львів – Рава-Руська.

автобусом: з автостанції «Північна».

Панорама центральної площі (фото ZAXID.NET)

Що ще подивитися у Жовкві

Замок зручно розташований в центрі міста, довкола густо сконцентровані інші памʼятки, які варто оглянути:

костел-усипальниця Жолкевського та його родини;

ратуша з інтерактивним краєзнавчим музеєм, де можна піднятися на оглядовий балкон вежі оглянути панораму міста;

церква Серця Христового із сецесійними розписами Юліана Буцманюка, який зобразив Акт Злуки на стінах храму;

камʼяниці з підсіннями;

ренесансна оборонна синагога;

дорогою на Львів варто зупинитися біля деревʼяної церкви Святої Трійці, що внесена до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Більш детально про них можна почитати тут.

Панорама замку і центру Жовкви (фото Романа Бречка з Вікіпедії)

Що купити на пам’ять у Жовкві

На касі замку не продають сувенірної продукції. Її можна купити у туристичному центрі, що працює у ратуші, поруч із замком. Магніти, горнятка і листівки, а також крафтові мистецькі подарунки, картини, кераміку можна оглянути і купити і галереї «Штука», що на площі Вічевій, 6.

Де поїсти у Жовкві

Багато закладів розташовані на тій самій центральній площі, що й замок:

Про інші замки Львівщини, які варто відвідати, ZAXID.NET писав тут.