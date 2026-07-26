Трамп тимчасово відклав масштабні плани бомбардувань Ірану

Президент США Дональд Трамп відклав масштабні плани бомбардувань Ірану через скорочення арсеналів ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot та інших боєприпасів для захисту американських військ на Близькому Сході. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників газети, Трамп ухвалив відповідне рішення після зустрічі з військовими радниками та членами його команди в п’ятницю, 24 липня.

Окрім того, Трамп та його адміністрація стурбовані перспективою розширення війни на Близькому Сході, відчуженням ключових союзників у Перській затоці, глобальною економічною кризою та зростанням енергетичної та біженської криз.

Один неназваний високопосадовець США висловив сумніви в тому, що відновлення великих бойових операцій з боку США змусить Іран повернутися за стіл переговорів. Відомо, що мало хто у близькому оточенні Трампа вважав раціональним план ескалації, додає NYT.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 18 червня США та Іран підписали фінальний 14-пунктний меморандум про порозуміння. Документ, зокрема, передбачав припинення бойових дій на 60 днів, початок переговорів щодо завершення війни, відкриття Ормузької протоки та зняття морської блокади США з іранських портів.

Однак менш ніж за місяць США відновили удари по Ірану після взаємних звинувачень у порушенні перемир’я. Протягом останніх двох тижнів сторони обмінювалися ракетними ударами. Через це судноплавство через Ормузьку протоку скоротилося до дуже низького рівня, єменські хусити розпочали атаки на судна в Червоному морі, а світові ціни на нафту різко зросли. Водночас у ніч на 25 липня США вперше за цей період не завдали ударів по Ірану.