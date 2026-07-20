Нафта продовжує дорожчати

Світові ціни на нафту різко зросли після нового загострення конфлікту на Близькому Сході. Вранці 20 липня вартість нафти марки Brent перевищила 90 доларів за барель, оскільки інвестори побоюються перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку.

За даними Reuters, ф’ючерси на Brent подорожчали на 2,77 долара (понад 3%) – до 90,87 долара за барель. Це найвищий показник із 11 червня. Минулого тижня Brent вже додала 15,9%, що стало найбільшим тижневим зростанням із квітня.

Американська нафта WTI також подорожчала – на 2,35 долара (2,85%), до 84,84 долара за барель. Це найвищий рівень із 12 червня.

Зростання цін пов’язують із загостренням ситуації на Близькому Сході. Впродовж вихідних США дев’яту ніч поспіль завдавали ударів по Ірану, тоді як Кувейт і Бахрейн повідомили про нові іранські атаки.

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Крім того, Іран повідомив про вибухи на двох нафтових танкерах в Ормузькій протоці та звинуватив США в тому, що вони рекомендували суднам цей маршрут. За словами експертів, в останні дні протистояння між США та Іраном дедалі більше впливає на судноплавство. Вашингтон заявляє про військово-морську блокаду іранських портів, тоді як Тегеран повідомляє про переслідування суден, які, за його версією, порушують правила навігації в Ормузькій протоці.

Через Ормузьку протоку, яка забезпечує близько 20% світових поставок нафти, 19 липня пройшли лише чотири судна – удвічі менше, ніж днем раніше.

Аналітик Barclays Амарпріт Сінгх зазначив, що найближчими днями ринок стежитиме за тим, чи збережуться обсяги експорту нафти з регіону в умовах загострення ситуації.

Напередодні Іран також звинуватив США в ударі по атомній електростанції, що будується в провінції Хузестан. На тлі ескалації конфлікту інвестори дедалі більше побоюються можливих перебоїв із поставками нафти з Близького Сходу, що підтримує зростання світових цін.

До слова, на тлі зростання світових цін на нафту 20 липня пальне подорожчало і на низці українських АЗС. Порівняно з 17 липня мережі UPG, «Укрнафта», OKKO, WOG та Socar підвищили ціни на бензин і дизельне пальне на 1–3 грн за літр.

Найбільше дизель подорожчав у мережі WOG – на 3 грн за літр, а бензин у WOG і Socar – до 2,6–3 грн за літр.