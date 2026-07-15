Ціни на бензин і дизель знову зросли

У середу, 15 липня, на українських АЗС знову зросли ціни на пальне. Найбільше за останню добу подорожчало дизельне пальне, тоді як бензин і автомобільний газ додали лише кілька копійок. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Середня вартість бензину А-95 преміум залишилася без змін і становить 78,72 грн за літр.

Водночас бензин А-95 подорожчав на 6 копійок – до 74,68 грн/л, а бензин А-92 – на 4 копійки, до 69,54 грн/л.

Найбільше зростання зафіксували для дизельного пального. За добу його середня ціна підвищилася на 16 копійок і досягла 76,27 грн за літр.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Автомобільний газ також трохи подорожчав – на 3 копійки. Наразі його середня вартість становить 40,03 грн за літр.

Ціни у Львівській області:

бензин А-95 преміум – 79,08 гривні за літр;

бензин А-95 – 75,49 гривні за літр;

бензин А-92 – 69,90 гривні за літр;

дизпальне – 76,34 гривні за літр.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Чому паливо знову дорожчає?

Загострення ситуації на Близькому Сході знову б’є по паливному ринку України. Так, 15 липня вартість еталонної марки Brent перевищила 85 доларів за барель, що майже на долар більше, ніж напередодні. Причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході.

Після того як президент США Дональд Трамп заявив, що домовленості з Іраном щодо припинення бойових дій фактично втратили чинність, напруга в регіоні знову посилилася. Згодом Іран закрив Ормузьку протоку та атакував два судна, а США завдали нових ударів по іранській інфраструктурі. Ормузька протока є одним із ключових маршрутів для світового експорту нафти, тому будь-які ризики для судноплавства швидко відображаються на світових цінах на нафту.

Тож, поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні.

До слова, з 1 червня в Україні більше не діє програма кешбеку на пальне. З березня програмою скористалися майже 2,3 млн українців.