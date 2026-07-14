Іранські крилаті ракети атакували два танкери Об'єднаних Арабських Еміратів в Ормузькій протоці. Унаслідок удару загинув один член екіпажу, ще восьмеро людей дістали поранення, серед них – двоє громадян України. Про це у вівторок, 14 липня, повідомило агентство Reuters.

За даними Міністерства оборони ОАЕ, ракети влучили в танкери Mombasa та Al Bahiyah, які перебували у південній частині Ормузької протоки в територіальних водах Оману.

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На борту танкера Mombasa загинув один моряк. Ще вісім членів екіпажу отримали поранення, з яких четверо перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих – шестеро громадян Індії та двоє громадян України.

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Після влучань на обох суднах виникли пожежі, однак їх вдалося локалізувати. Уряд ОАЕ назвав атаку «відвертим нападом» та заявив, що залишає за собою право відповісти на ескалацію.

Водночас Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що його сили уразили два «судна-порушники», які нібито проігнорували попередження та намагалися пройти замінованим маршрутом. У Тегерані також звинуватили Сполучені Штати у підбурюванні суден до проходження небезпечної ділянки.

Нагадаємо, 7 липня американські збройні сили завдали масованих ударів по Ірану та анулювали раніше видану ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти. Це сталося на тлі атак на три танкери в Ормузькій протоці.

13 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати поновлюють блокаду морських портів Ірану і стягуватимуть 20% від вартості всіх вантажів, що перевозитимуть через Ормузьку протоку.