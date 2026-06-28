Американські військові завдали авіаційних ударів по об’єктах в Ірані після атаки іранського дрона на танкер в районі Ормузької протоки. Про це в іксі повідомило Центральне командування США (CENTCOM) 27 червня.

«Винищувачі ВМС та ВПС США завдали ударів по 10 іранських військових об’єктах у різних місцях в Ормузькій протоці та поблизу неї у відповідь на атаку іранського безпілотника на танкер Kiku», – ідеться в повідомленні CENTCOM.

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

Цілями ударів стали об’єкти спостереження, системи зв’язку, позиції ППО, склади безпілотників і обладнання для встановлення морських мін.

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Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що Іран вкотре порушив угоду про припинення вогню.

«Цілком імовірно, що вони ніколи не навчаться! Може настати момент, коли ми більше не зможемо залишатися розсудливими і будемо змушені військовим шляхом довести до кінця справу, яку ми дуже успішно розпочали», – заявив він.

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили про ракетно-дроновий удар у відповідь по восьми об’єктах США, зокрема по авіабазі Алі Аль-Салем у Кувейті та базі П’ятого флоту ВМС США в Бахрейні.

У Тегерані стверджують, що американська атака була відповіддю на дії іранських сил проти судна, яке вони називають порушником. За твердженням КВІР, США нібито під приводом дій іранських сил проти цього судна атакували п’ять берегових постів в Ірані.

«Відповідно до Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння, питання регулювання судноплавства в Ормузькій протоці належать до компетенції Ісламської Республіки, і відтепер до суден, що порушують правила, застосовуватимуться більш суворі заходи, ніж раніше», – ідеться в дописі.

Нагадаємо, 18 червня США та Іран підписали фінальний 14-пунктний меморандум про порозуміння. Документ, зокрема, передбачає розблокування Ормузької протоки з боку Ірану та зняття морської блокади США з іранських портів.

За даними телеканалу СNN, меморандум є лише тимчасовою угодою, яка дозволить підписати США та Ірану мирний договір. На укладення остаточної мирної угоди країни мають 60 днів.