Трамп підписує меморандум з Іраном під час візиту до Франції

У четвер, 18 червня, США та Іран підписали фінальний меморандум про порозуміння, який дозволить країнам укласти мирну угоду. Про це повідомили у пресслужбі Білого Дому.

Президент США Дональд Трамп поставив підпис на паперовій версії документа під час перебування у французькому Версалі. Водночас іранський президент Масуд Пезешкіан підписав меморандум у себе в кабінеті.

За словами речника МЗС Ірану Есмаїла Багаї, документ є остаточно узгодженим. Його електронну версію сторони підписали 15 червня.

Меморандум передбачає розблокування Ормузької протоки з боку Ірану та зняття морської блокади США з іранських портів. Премʼєр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, країна якого виступала посередником у мирних переговорах, повідомив, що документ набув чинності негайно після його підписання.

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За даними СNN, меморандум є лише тимчасовою угодою, яка дозволить підписати США та Ірану мирний договір. На укладення остаточної мирної угоди країни мають 60 днів.

Телеканал із посиланням на анонімного посадовця США повідомив, що угода складається з 14 пунктів. Серед них – припинення бойових дій на всіх фронтах та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Крім того, США мають поетапно скасовувати всі санкції проти Ірану та виділити країні економічний пакет відбудови на понад 300 млрд доларів.