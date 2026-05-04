Трамп назвав операцію з розблокування комерційних суден «Проєктом Свободи»

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вранці 4 травня Військово-морські сили США почнуть спрямовувати комерційні судна іноземних країн через Ормузьку протоку. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, низка країн звернулися до США з проханням допомогти звільнити їхні кораблі, заблоковані в Ормузькій протоці через конфлікт на Близькому Сході, до якого більшість з них «абсолютно не причетні».

«Заради блага Ірану, Близького Сходу та Сполучених Штатів ми повідомили ці країни, що ми безпечно виведемо їхні кораблі з цих обмежених водних шляхів, щоб вони могли вільно та безперешкодно продовжувати свою діяльність… У всіх випадках вони заявили, що не повертатимуться, доки цей район не стане безпечним для судноплавства та всього іншого», – написав Трамп.

Він наголосив, що операція під назвою «Проєкт Свободи» є «гуманітарним жестом», адже на багатьох із цих суден уже закінчуються їжа та все необхідне для того, щоб екіпажі могли залишатися на борту.

Трамп заявив, що у разі, якщо Іран спробує зірвати цей процес, американські військові застосують силу.

Тим часом Іран попередив, що буде вважати намагання США вивести застряглі судна нейтральних країн порушенням перемир’я.

«Будь-яке американське втручання у новий морський режим Ормузької протоки буде вважатися порушенням режиму припинення вогню», – заявив голова національної комісії з безпеки іранського парламенту Ебрагім Азізі.

Нагадаємо, 27 квітня видання Axios повідомило, що Іран передав США текст нового мирного плану. Документ, зокрема, передбачає відкриття Ормузької протоки та тривале припинення бойових дій. Водночас питання переговорів щодо ядерної програми Тегеран пропонує відкласти на пізніший етап.

З 15 квітня США тримають морську блокаду іранських портів та стверджують, що торгівельні потоки з та до Ірану «повністю зупинені». Водночас агентство Reuters писало, що морська блокада США суден, що заходять в іранські порти, мало вплинула на рух Ормузькою протокою.