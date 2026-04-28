Суперʼяхта Nord перетнула протоку на тлі візиту іранської делегації до Росії

Російська суперʼяхта Nord вартістю пів мільярда доларів пройшла Ормузькою протокою попри блокування судноплавного каналу. Вона стала одним з небагатьох приватних суден, які пройшли через протоку після початку американсько-іранської війни, повідомив у вівторок, 28 квітня, телеканал ВВС.

Яхта завдовжки 142 метри вирушила з Дубая, перетнула протоку та прибула до оманської столиці Маскат. Суперʼяхта Nord змогла пройти протоку попри те, що приватні судна переважно уникають цього маршруту через бойові дії та блокаду.

Судно вартістю 500 млн доларів зареєстрована на фірму дружини одного з ключових союзників російського диктатора Владіміра Путіна – Алєксєя Мордашова, який перебуває під санкціями. Офіційним власником Nord Мордашов не вказаний.

Росіянин є головою правління найбільшої російської гірничодобувної компанії «Северсталь» та є найбагатшим росіянином у світі у списку Forbes з капіталом близько 37 млрд доларів. Зазначається, що Мордашов потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Російська суперʼяхта пройшла Ормузькою протокою на тлі того, як мирні переговори між США та Іраном зайшли у глухий кут, і Тегеран намагається зміцнити відносини з Росією. Так, нещодавно на переговори з Владіміром Путіним до Санкт-Петербургу прилетів міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Після зустрічі він високо оцінив «стратегічні відносини» країн.