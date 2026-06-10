Криворівня претендує до списку найкращих туристичних сіл світу

Україна подала список населених пунктів, які претендують потрапити до переліку The Best Tourism Villages 2026. Це п’ять українських сіл та селищ. Про це у середу, 10 червня, повідомило Державне агентство розвитку туризму України.

Цього року від України кандидатами є:

Опішня (Полтавська область) – осередок українського гончарства;

Вигода (Івано-Франківська область) – центр екотуризму та «Карпатського трамваю»;

Криворівня (Івано-Франківська область) – духовне серце Гуцульщини;

Меджибіж (Хмельницька область) – селище з унікальною фортецею та багатокультурною спадщиною;

Китайгород (Хмельницька область) – поєднання природних ландшафтів та історичних пам’яток.

Програма цієї міжнародної ініціативи ООН Туризм – The Best Tourism Villages 2026 спрямована на підтримку сільських територій, які зберігають культурну спадщину, автентичність та розвивають сталий туризм. Участь у ній України сприяє промоції українських місць, розвитку локальних громад та популяризації культурної спадщини у світі.

«Ця ініціатива розповідає про тих, хто зберігає традиції, дбає про культурну та природну спадщину, розвиває локальні туристичні продукти та наповнює їх сучасними сенсами. Такі громади не лише бережуть свою ідентичність, а й створюють нові можливості для розвитку, місцевого бізнесу та якості життя. Саме тому нам важливо підтримувати їх, відкривати для українців нові маршрути для подорожей країною та поступово формувати інтерес до цих місць серед гостей з усього світу», – зазначила голова ДАРТ Наталія Табака.

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Результати міжнародного відбору оголосять наприкінці року.

Нагадаємо, у 2024 році до найкращих туристичних сіл світу вперше від України увійшли село Урич на Львівщині та селище Ворохта у Карпатах, а 2025 року до них зарахували Колочаву та Синевирську Поляну на Закарпатті.